 
TOP 10

1 Порошенко остался без "фирменного" рукопожатия Трампа (ФОТО, ВИДЕО)

2 СМИ сообщили об убийстве эксперта по делу Литвиненко

3 Эксперт: рубль будет падать медленно, но очень долго

4 Студент из США умер через неделю после освобождения из тюрьмы КНДР

5 США расширили санкции в отношении России

6 Депутат Рады анонсировал войсковую операцию на Донбассе

7 Холли Холм "наказала" нокаутом Бет Коррейю за неуважение на ринге (ВИДЕО)

8 На Украине рассказали, как уничтожить Черноморский флот (ВИДЕО)

9 "Гопники, мажоры и дети коррупционеров": Соловьев одобрил задержания детей на Тверской

10 Инсайдер раскрыл необычный секрет iPhone 8 (ФОТО)

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 21 июня 2017: эксперты дали прогноз по курсу доллара на конец 2017 года

Опубликовано 20.06.17 23:42 Курс доллара на сегодня, 21 июня 2017: эксперты дали прогноз по курсу доллара на конец 2017 года

Курс валют на сегодня, 21 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара  и евро на сегодня, 21 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 45,96 копейки по сравнению с показателем вторника и составил 65,321 рубля, курс доллара на 21 июня 2017 увеличился на 62,01 копейки - до 58,5786 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду выросла по сравнению с предыдущим показателем на 54,79 копейки и составила 61,6127 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

По словам главы ВТБ Андрея Костина, ослабление рубля в текущих ужшкммт условиях не будет длительным. По прогнозу банка на конец 2017 года, курс доллара составит 58 рублей.

"Мы считаем, что ослабление рубля будет небольшим. На конец года наши аналитики видят курс рубля на уровне 58 рублей к доллару - примерно 3-5% ослабление, не более. Мы не ожидаем жуткого скачка в одну или другую сторону", - цитирует Костина ТАСС.

Накануне на торгах курс доллара увеличился на 60 копеек и составил 59,04 рубля, превысив тем самым отметку в 59 рублей впервые с 15 марта 2017 года.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорил о том, что ведомство ожидает постепенного ослабления рубля на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США и увеличения ФРС базовой ставки до 1-1,25%.

При этом в ВТБ ожидают, что чистая прибыль российского банковского сектора в этом году увеличится до 1,4-1,5 трлн рублей.

"Мы вступаем в период роста банковского сектора. Чистая прибыль по прогнозу должна вырасти с 900 млрд рублей в прошлом году до 1,4-1,5 трлн рублей", - сказал Костин.
Другие материалы по этой теме

Эксперт: рубль будет падать медленно, но очень долго

Эксперты: рубль окажется между трех огней

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга