Курс доллара на сегодня, 21 июня 2017: эксперты дали прогноз по курсу доллара на конец 2017 года

Курс валют на сегодня, 21 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 45,96 копейки по сравнению с показателем вторника и составил 65,321 рубля, курс доллара на 21 июня 2017 увеличился на 62,01 копейки - до 58,5786 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду выросла по сравнению с предыдущим показателем на 54,79 копейки и составила 61,6127 рубля.

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По словам главы ВТБ Андрея Костина, ослабление рубля в текущих ужшкммт условиях не будет длительным. По прогнозу банка на конец 2017 года, курс доллара составит 58 рублей.

"Мы считаем, что ослабление рубля будет небольшим. На конец года наши аналитики видят курс рубля на уровне 58 рублей к доллару - примерно 3-5% ослабление, не более. Мы не ожидаем жуткого скачка в одну или другую сторону", - цитирует Костина ТАСС.

Накануне на торгах курс доллара увеличился на 60 копеек и составил 59,04 рубля, превысив тем самым отметку в 59 рублей впервые с 15 марта 2017 года.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорил о том, что ведомство ожидает постепенного ослабления рубля на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США и увеличения ФРС базовой ставки до 1-1,25%.

При этом в ВТБ ожидают, что чистая прибыль российского банковского сектора в этом году увеличится до 1,4-1,5 трлн рублей.

"Мы вступаем в период роста банковского сектора. Чистая прибыль по прогнозу должна вырасти с 900 млрд рублей в прошлом году до 1,4-1,5 трлн рублей", - сказал Костин.