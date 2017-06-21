Эксперт подтвердил наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП 6-летнего мальчика

При этом он сам удивился, когда обнаружил алкоголь в крови погибшего в Балашихе мальчика.

Судмедэксперт заведующий Железнодорожным отделением областного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, проводивший освидетельствование 6-летнего мальчика, погибшего в скандальном ДТП в Подмосковье, заявил, что он действительно был пьян.

При этом в интервью "Известиям" он предложил провести проверку результатов своей экспертизы, путем взятия образцов ДНК у матери и сверив их с образцами ДНК ребенка, которые ранее подверглись проверке.

"Когда будет этот результат, тогда можно ставить точку в этой дискуссии", — заявил Михаил Клейменов, добавив, что шумиха в прессе ужшкммт вокруг истории с погибшим в ДТП ребенком спровоцировала выплеск агрессии в его адрес, хотя судмедэксперты выполняют свою работу качественно.

"Я — тот человек, который ответственно отнесся к исполнению своих обязанностей, стал в глазах всей страны выглядеть каким-то ничтожеством", — пояснил Клейменов, уточнив, что образцы крови из тела мальчика он брал лично должным образом, после чего полицейские отвезли их для исследования в Москву, где базируется МОНИКИ.

По словам заведующего отделением, он сам был удивлен результатом экспертизы, которая показала 2,7 промилле в крови маленького мальчика.

"Учитывая, что эта кровь была взята у мальчика, которому было 6 лет, у меня, естественно, возникли сомнения", — разъяснил судмедэксперт.

Ранее TopNews писал, что ребенок погиб 23 апреля под колесами иномарки. На прошлой неделе стало известно, что в его крови нашли 2,7 промилле алкоголя. За рулем иномарки находилась Ольга Алисова, которая, по некоторым данным, является женой местного криминального авторитета.

15 июня Следственный комитет потребовал передать им дело о гибели мальчика. Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Халатность" из-за результатов экспертизы, которые указывали на алкогольное опьянение ребенка.