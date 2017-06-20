 
TOP 10

1 Порошенко остался без "фирменного" рукопожатия Трампа (ФОТО, ВИДЕО)

2 СМИ сообщили об убийстве эксперта по делу Литвиненко

3 Эксперт: рубль будет падать медленно, но очень долго

4 Студент из США умер через неделю после освобождения из тюрьмы КНДР

5 США расширили санкции в отношении России

6 Депутат Рады анонсировал войсковую операцию на Донбассе

7 Холли Холм "наказала" нокаутом Бет Коррейю за неуважение на ринге (ВИДЕО)

8 На Украине рассказали, как уничтожить Черноморский флот (ВИДЕО)

9 "Гопники, мажоры и дети коррупционеров": Соловьев одобрил задержания детей на Тверской

10 Инсайдер раскрыл необычный секрет iPhone 8 (ФОТО)

Новости наших партнеров

"Гопники, мажоры и дети коррупционеров": Соловьев одобрил задержания детей на Тверской

Опубликовано 20.06.17 22:13 "Гопники, мажоры и дети коррупционеров": Соловьев одобрил задержания детей на Тверской

Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил митингующих 12 июня.

Журналист и ведущий Владимир Соловьев сравнил участников несанкционированного митинга в Москве 12 июня с «преступниками Майдана», а также назвал их «детьми коррупционеров» и «мажорами». Об этом он заявил в эфире авторской программы на телеканале «Россия – 1». Телеведущий выразил мнение, что несмотря на столь юный возраст они должны понести наказание.

Как пишет "День.Онлайн", спор возник между Соловьевым и заместителем председателя партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Так, политик завил, что не все те, кто ужшкммт участвовал в московском протесте на Тверской, является «детьми коррупционеров» и «мажорами». Соловьев же прибавил к оскорблениям и «гопников».

"Если я вижу мерзавцев, я им говорю, что они мерзавцы. Я не собираюсь играть в поддавки. Там они идут через запятую: и гопники, и мажоры, и дети коррупционеров", - заявил Соловьев, добавив, что «Яблоко» всегда ищет оправдание для этих «преступников».

"Они мажоры, которым наплевать на мнение других. Они такие же как Шамсуаров, они такие же, как эта барышня, которая гонялась [Мара Багдасарян], им наплевать, они сами решают, что можно, что нельзя. Я видел на Майдане, к чему приводят „они же дети“. У нас вся страна свидетели того, что происходит, когда заигрывают с мерзавцами и подонками. Потом страна захлебывается кровью", — заключил Соловьев.

Напомним, что скандал разгорелся 13 июня, когда в радиоэфире Соловьев назвал митингующих на Тверской «вечными двумя процентами дерьма». Активисты потребовали уволить его с телевидения.
Другие материалы по этой теме

Блогеры требуют уволить телеведущего Владимира Соловьева (ВИДЕО)

Телеведущего Владимира Соловьева "застукали" в Нью-Йорке (ФОТО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга