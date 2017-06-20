"Гопники, мажоры и дети коррупционеров": Соловьев одобрил задержания детей на Тверской

Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил митингующих 12 июня.

Журналист и ведущий Владимир Соловьев сравнил участников несанкционированного митинга в Москве 12 июня с «преступниками Майдана», а также назвал их «детьми коррупционеров» и «мажорами». Об этом он заявил в эфире авторской программы на телеканале «Россия – 1». Телеведущий выразил мнение, что несмотря на столь юный возраст они должны понести наказание.

Как пишет "День.Онлайн", спор возник между Соловьевым и заместителем председателя партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Так, политик завил, что не все те, кто ужшкммт участвовал в московском протесте на Тверской, является «детьми коррупционеров» и «мажорами». Соловьев же прибавил к оскорблениям и «гопников».

"Если я вижу мерзавцев, я им говорю, что они мерзавцы. Я не собираюсь играть в поддавки. Там они идут через запятую: и гопники, и мажоры, и дети коррупционеров", - заявил Соловьев, добавив, что «Яблоко» всегда ищет оправдание для этих «преступников».

"Они мажоры, которым наплевать на мнение других. Они такие же как Шамсуаров, они такие же, как эта барышня, которая гонялась [Мара Багдасарян], им наплевать, они сами решают, что можно, что нельзя. Я видел на Майдане, к чему приводят „они же дети“. У нас вся страна свидетели того, что происходит, когда заигрывают с мерзавцами и подонками. Потом страна захлебывается кровью", — заключил Соловьев.

Напомним, что скандал разгорелся 13 июня, когда в радиоэфире Соловьев назвал митингующих на Тверской «вечными двумя процентами дерьма». Активисты потребовали уволить его с телевидения.