Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Балтикой

В Вашингтоне сообщили, что российский самолет якобы подлетел к американскому на опасное расстояние.

Российский истребитель Су-27 совершил перехват американского самолета-разведчика RC-135, который пролетал над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает "РГ" со ссылкой на пресс-релиз Минобороны РФ.

При этом RC-135 предпринял попытку сближения Су-27, выполнив в его сторону провокационный разворот, однако российский пилот отреагировал на его маневр и продолжал сопровождение самолета-разведчика США до изменения им направления полета от границы РФ.

В российском ведомстве также подчеркнули, что "буквально через 10 минут в эту зону ужшкммт вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27".

Тем временем в Пентагоне назвали сближение между двумя бортами — российским Су-27 и самолетом ВВС США Boeing RC-135 — провокационным, так как расстояние между ним составило менее двух метров. Так, по словам источника телеканала Рен-ТВ, военные США посчитали, что действия российского пилота имели провокационный и "небезопасное" характер, так как российский самолет был оснащен вооружениями.