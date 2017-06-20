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Принц Уильям нарушил многовековые британские традиции этикета

Опубликовано 20.06.17 19:59 Принц Уильям нарушил многовековые британские традиции этикета

Королева Елизавета и принц Уильям отправились на место происшествия, чтобы побеседовать с пострадавшим.

Принц Уильям нарушил многовековые британские традиции, обняв и прижав к себе плачущую женщину, у которой погиб муж при пожаре в лондонской высотке. многоэтажном доме в Лондоне. При это по правилам этикета, граждане могут лишь касаться руки представителей королевского двора, пишет "РГ" со ссылкой на издание The Huffington Post.

По данным газеты, королева Елизавета и принц Уильям отправились на место происшествия, чтобы побеседовать с пострадавшими ужшкммт и сотрудниками экстренных служб, работающих на месте событий. В какой-то момент принц Уильям нарушил традицию Двора и обнял плачущую женщину и искренне выразил свои соболезнования пострадавшим людям

Таким образом, как отмечают ИноСМИ он показал, что эмоциональные жесты для него важнее многовекового этикета, который, к лову говоря, представители королевской семьи не нарушали со времен средневековья. 

Напомним, пожар произошел в жилом блоке Grenfell Tower, в нем погибли 79 человек, многие считаются без вести пропавшими.
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