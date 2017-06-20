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США расширили санкции в отношении России

Опубликовано 20.06.17 19:02 США расширили санкции в отношении России

В санкционный список среди прочих попали частная военная компания «Вагнер» и фирмы ресторатора Евгения Пригожина.

Минфин США опубликовал обновлённый список санкций против России, введённых из-за ситуации на Украине. 

«Сегодня санкции призваны противостоять попыткам обойти ранее веденные санкции США», — говорится в заявлении Минфина США.

В санкционный список внесены 19 физических лиц, в числе организаций — частная военная компания «Вагнер» (бойцы так называемой «группы Вагнера» предположительно участвуют как в военной кампании на Донбассе, так и на территории Сирии), фирмы бизнесмена Евгения Пригожина Concord-catering («Конкорд кейтеринг») и Concord Management and Consulting («Конкорд менеджмент и консалтинг») и ИФД «КапиталЪ». Санкции введены и против целого ряда дочерних компаний «Транснефти» — «Черномортранснефть», «Гипротрубопровод», негосударственного ужшкммт пенсионного фонда «Транснефть» и ООО «Транснефть Финанс».

Кроме того, под санкциями оказались ряд банковских структур и других организаций, которые располагаются в Крыму и на территории ЛНР и ДНР. 

Также под санкции попал «Байк-центр», который находится в Нижних Мневниках в Москве. По этому же адресу находится ночной клуб Sexton — штаб-квартира байк-клуба «Ночные волки». Санкции также введены ассоциированного с «Ночными волками» холдинга охранных структур «Волк». Лидер клуба Александр Залдостанов (Хирург) назвал себя «гонцом генералиссимуса», комментируя РБК новые санкции США.

Индивидуальные санкции введены в отношении командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, замминистра экономического развития России Сергея Назарова, главы министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника, спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александра Бабакова и двух его сотрудников - Александра Воробьева и Михаила Плисюка.

Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что «никакой отмены санкций не будет, пока Россия не выполнит обязательства, взятые Минскими соглашениями».
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