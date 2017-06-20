Китайцы получили доступ ко всем веб-камерам в мире и продают его за $28

Сотни домашних веб-камер оказались доступны подглядывающим китайцам.

Хакеры из Китая начали продажу программного обеспечения, которое позволяет получить изображение с любой камеры слежения в мире, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на China News.

Алгоритм, созданный китайскими хакерами, позволяет захватить контроль над камерами, с помощью которых их владельцы наблюдают за домом и детьми. Злоумышленники получают возможность следить за жизнью ничего не подозревающих пользователей веб-камер.

Изобретение хакеров свободно ужшкммт продается, а цена его составляет всего 28 долларов. Они же организуют групповые чаты в китайских поисковиках и раздают советы, как взломать домашнюю веб-камеру, отмечает телеканал "360".

Списки логинов и паролей для сотен камер пополняют новой информацией ежедневно. В них содержатся данные примерно на 400 подобных устройств.