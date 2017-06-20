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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве 2017 онлайн сократилась вдвое

Опубликовано 20.06.17 17:21 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве 2017 онлайн сократилась вдвое

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн: отследить движение паломников можно в Сети.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн доступна в Сети

По данным официального сайта Принесения мощей Николая Чудотворца в Россию, время ожидания в очереди к святыне в Москве за несколько дней сократилось почти вдвое и составляет 6,5 часов.

По информации сайта, очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве 2017 начинается в районе станции метро "Фрунзенская". Как писал TopNews, ранее в РПЦ порекомендовали жителям Москвы и Подмосковья не совершать паломничество к святыне по субботам из-за того, что именно ужшкммт в эти дни в столицу приезжает огромное число верующих из регионов.

Отслеживать передвижение очереди онлайн можно на том же сайте Принесения мощей Николая Угодника в России или в соцсетях

Напомним, что частица мощей Николая Чудотворца была доставлена в Россию из папской базилики в итальянском Бари 21 мая. Это первое перемещение святыни с конца XI века, когда итальянскими купцами было украдено большинство останков святителя из храма города Миры.

С 21 мая мощи Николая Чудотворца находятся в храме Христа Спасителя. Поклониться им можно ежедневно с 8:00 до 21:00 мск вплоть до 12 июля. Согласно последним данным, святыню посетили в общей сложности 886 700 человек. 
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