Результаты ОГЭ 2017 по паспортным данным опубликованы в Сети на официальном сайте

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Мировые и российские звезды, погибшие в автомобильных авариях
Далее 59 фото | Автокатастрофы в наше время - довольно частое явление, о подобных происшествиях довольно редко сообщают в новостях, чаще...
Необычные отели в разных странах мира
Далее 10 фото | Останется в памяти надолго, если не сказать навсегда, даже короткое время, проведенное в необычных отелях, которые напом...
Страны Европы, которых нет на карте
Далее 9 фото | Если вы думаете, что о Европе уже все сказано, о ней все известно вдоль и поперек, то ошибаетесь. Попробуйте сходу назва...
Роскошь на колесах: самые-самые лимузины
Далее 12 фото | В любом из этих шикарных авто вы почувствуете себя султаном и Джеймсом Бондом одновременно! От инкрустированного золотом...
Самые известные случаи нападения фанатов на звезд
Далее 52 фото | Как гласит заповедь: "Не сотвори себе кумира", однако, многие забывают о ней. Как не потерять дар речи при вид...
В интернете набирает популярность ролик про Севастополь
Далее видео | Автор видео пишет, что ему хотелось показать Севастополь и Крым по-новому: «Не просто как город былого героизма, а скоре...
Дворник-таджик стал звездой YouTube c песней из «Танцора диско»
Далее видео | Дворник одного из торговых центров Красноярска таджик Сорбон стал местной звездой, в перерывах между исполнением служебн...
Врачи из Владивостока сняли пародию на песню Бузовой
Далее видео | Для съемок женщины надели перчатки, маски. Главная героиня клипа сделала макияж, похожий на тот, что был в видео Ольги. ...
Китаянка наводит красоту с помощью муки, томатного соуса и какао
Далее видео | На днях блогер из Китая Ms Yeah опубликовала на YouTube занимательное видео, на котором она делает макияж лишь с помощью...
81-летняя жительница Тольятти совершила полет параплане
Далее видео | Несмотря на преклонный возраст, женщина отлично перенесла полет. Все прошло в штатном режиме. Судя по выражению лица, по...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.