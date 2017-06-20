Результаты ОГЭ 2017 по паспортным данным опубликованы в Сети на официальном сайте

Результаты ОГЭ 2017 по парспорту: у девятиклассников наступили резервные дни для сдачи экзаменов.

Результаты ОГЭ 2017 по паспорту можно узнать в Сети

У российских девятиклассников продолжается основная волна сдачи ОГЭ 2017, в рамках которой наступили резервные дни. 19 июня школьники сдавали ИКТ, историю, биологию и литературу, 20 июня - русский язык. Впереди еще иностранные языки (21 июня), математика (22 июня), обществознание, физика, химия и география (23 июня), а 28 и 29 июня предусмотрен резерв по всем предметам.

Узнать результаты ОГЭ 2017 по всем сданным ранее предметам в можно в Сети. Для того, чтобы посмотреть итоги онлайн, нужно зайти на официальный ужшкммт сайт ГИА gia.edu.ru и выбрать нужный регион в левом верхнем углу.

Затем вводятся данные ученика: паспортные данные, код регистрации ОГЭ и регион сдачи. Также надо выбрать регион и дать согласие обработку введенных данных.

Москвичам в этом году доступна возможность узнать результаты ОГЭ на столичном портале госуслуг - pgu.mos.ru и с помощью специального приложения для смартфонов.

Кроме того, ознакомиться с результатами ОГЭ 2017 можно: в пункте сдачи экзамена, где школьник сдавал конкретный предмет; а также на информационных стендах в своей школе и информационных стендах в комитетах по образованию региона.

ОГЭ 2017, результаты: дата публикации результатов ОГЭ 2017

График обработки экзаменационных работ основного этапа ОГЭ 2017 приводим ниже.