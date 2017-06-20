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Результаты ОГЭ 2017 по паспортным данным опубликованы в Сети на официальном сайте

Опубликовано 20.06.17 17:12 Результаты ОГЭ 2017 по паспортным данным опубликованы в Сети на официальном сайте

Результаты ОГЭ 2017 по парспорту: у девятиклассников наступили резервные дни для сдачи экзаменов.

Результаты ОГЭ 2017 по паспорту можно узнать в Сети

У российских девятиклассников продолжается основная волна сдачи ОГЭ 2017, в рамках которой наступили резервные дни. 19 июня школьники сдавали ИКТ, историю, биологию и литературу, 20 июня - русский язык. Впереди еще иностранные языки (21 июня), математика (22 июня), обществознание, физика, химия и география (23 июня), а 28 и 29 июня предусмотрен резерв по всем предметам.

Узнать результаты ОГЭ 2017 по всем сданным ранее предметам в можно в Сети. Для того, чтобы посмотреть итоги онлайн, нужно зайти на официальный ужшкммт сайт ГИА gia.edu.ru и выбрать нужный регион в левом верхнем углу.

Затем вводятся данные ученика: паспортные данные, код регистрации ОГЭ и регион сдачи. Также надо выбрать регион и дать согласие обработку введенных данных.

Москвичам в этом году доступна возможность узнать результаты ОГЭ на столичном портале госуслуг - pgu.mos.ru и с помощью специального приложения для смартфонов.

Кроме того, ознакомиться с результатами ОГЭ 2017 можно: в пункте сдачи экзамена, где школьник сдавал конкретный предмет; а также на информационных стендах в своей школе и информационных стендах в комитетах по образованию региона.

ОГЭ 2017, результаты: дата публикации результатов ОГЭ 2017

График обработки экзаменационных работ основного этапа ОГЭ 2017 приводим ниже.

Экзамен Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне
(не позднее указанной даты)		 Утверждение результатов ГИА-9
ГЭК
(не позднее указанной даты)		 Официальный день объявления результатов ГИА-9 на региональном уровне
(не позднее указанной даты)
Иностранные языки
26.05. (пт)		 05.06. (пн) 06.06. (вт) 06.06. (вт)
Иностранные языки
27.05. (сб)		 06.06. (вт) 07.06. (ср) 07.06. (ср)
Русский язык
30.05. (вт)		 09.06. (пт) 13.06. (вт) 13.06. (вт)
Литература, История, Биология, Физика
01.06. (чт)		 11.06. (вс) 13.06. (вт) 13.06. (вт)
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), Физика
03.06. (сб)		 13.06. (вт) 14.06. (ср) 14.06. (ср)
Математика
06.06. (вт)		 16.06. (пт) 16.06. (пт) 16.06. (пт)
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), Обществознание, Химия, География
08.06. (чт)		 16.06. (пт) 16.06. (пт) 16.06. (пт)
Резерв
Информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ), История, Биология, Литература
19.06. (пн)		 25.06. (вс) 26.06. (пн) 26.06. (пн)
Резерв
Русский язык
20.06. (вт)		 26.06. (пн) 27.06. (вт) 27.06. (вт)
Резерв
Иностранные языки
21.06. (ср)		 25.06. (вс) 26.06. (пн) 26.06. (пн)
Резерв
Математика
22.06. (чт)		 26.06. (пн) 27.06. (вт) 27.06. (вт)
Резерв
Обществознание, Физика, Химия, География
23.06. (пт)		 26.06. (пн) 27.06. (вт) 27.06. (вт)
Резерв
по всем учебным предметам
28.06. (ср)		 03.07. (пн) 04.07. (вт) 04.07. (вт)
Резерв
по всем учебным предметам
29.06. (чт)		 04.07 (вт) 05.07. (ср) 05.07. (ср)

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