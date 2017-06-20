Ученые нашли объяснение появления облачной башни над Новосибирском (ФОТО, ВИДЕО)

Интернет-пользователи отметили, что природное явление напоминает ядерный гриб.

19 июня запомнится новосибирцам не только жарой под +35 градусов, но и пугающим облаком, которое возникло в небе над городом перед дождем. Над Новосибирском в небе образовалось огромное "вертикальное" кучево-дождевое облако. Видео редкого природного явления опубликовано на YouTube-канале НГС.Новости.

Запись прислала в редакцию жительница города. На кадрах видно, как облако повисло над зданием научно-технической библиотеки.

По словам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, такие вертикальные кучево-дождевые облака уникальным ужшкммт природным явлением назвать нельзя, но все же в наших краях они возникают нечасто. Особенно эффектно облако, принесшее в Новосибирск короткий ливень и грозу, смотрелось с борта самолета, откуда его снял наш земляк Влад Шитенок и опубликовал в своем Инстаграме, пишет "КП".

«Была какая-то концентрация нагрева очень сильная, ведь это над центром города. Удивительно, конечно: ясное небо голубое, облака перистые виднеются», — цитирует ученого телеканал «360».

В Новосибирском Гидрометцентре при этом подчеркнули, что удивившее горожан явление — нормальное кучево-дождевое облако. И хотя они более привычны для экваториальных широт, летом вполне могут возникать и в умеренных.

Между тем, в области ливень был гораздо сильнее, чем в городе, а в Линево и Толмачево даже прошел град. Жаркая погода при этом сохраняется – 20 июня в Новосибирске ожидается до +31, ночью возможен дождь, днем без осадков.