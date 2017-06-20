На Украине рассказали, как уничтожить Черноморский флот (ВИДЕО)
Опубликовано 20.06.17 14:51
С соответствующим заявлением выступил замглавы Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.
По мнению заместителя главы Союза офицеров Украины Евгения Лупакова, украинская армия сможет уничтожить Черноморский флот РФ с помощью списанных турецких подводных лодок.
Лупаков утверждает, что Турция могла бы передать Украине 24 старые подлодки проекта 208.
"Еще в 2005 году я выходил в море на турецкой подводной лодке, которую американцы передали туркам еще в 1945 году. Через 60 лет подводные лодки еще были в отличном состоянии. И когда я сейчас пришел на ужшкммт турецкую подводную лодку – она в отличном состоянии. А они ее списывают", - сказал он.
По словам замглавы Союза офицеров Украины, если бы у Киева было пять подводных лодок, "сегодня бы не было никакой угрозы с моря".
"Сегодня в море нет силы страшнее, чем подводные лодки... За неделю это Черное море можно вдоль и поперек пройти, перетопить все, что есть российского в Черном море", - уверен он.
Также Лупаков призвал "поставить вопрос перед властью" и обратиться к Анкаре с просьбой передать Киеву подлодки, "которые они режут на металлолом".