На Украине рассказали, как уничтожить Черноморский флот (ВИДЕО)

С соответствующим заявлением выступил замглавы Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

По мнению заместителя главы Союза офицеров Украины Евгения Лупакова, украинская армия сможет уничтожить Черноморский флот РФ с помощью списанных турецких подводных лодок.

Лупаков утверждает, что Турция могла бы передать Украине 24 старые подлодки проекта 208.

"Еще в 2005 году я выходил в море на турецкой подводной лодке, которую американцы передали туркам еще в 1945 году. Через 60 лет подводные лодки еще были в отличном состоянии. И когда я сейчас пришел на ужшкммт турецкую подводную лодку – она в отличном состоянии. А они ее списывают", - сказал он.

По словам замглавы Союза офицеров Украины, если бы у Киева было пять подводных лодок, "сегодня бы не было никакой угрозы с моря".

"Сегодня в море нет силы страшнее, чем подводные лодки... За неделю это Черное море можно вдоль и поперек пройти, перетопить все, что есть российского в Черном море", - уверен он.

Также Лупаков призвал "поставить вопрос перед властью" и обратиться к Анкаре с просьбой передать Киеву подлодки, "которые они режут на металлолом".