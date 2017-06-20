Счетная палата: деньги на развитие Крыма и Севастополя тратятся неэффективно

В Счетной палате усомнились в эффективности расходовании средств, предназначенных для развития Крыма и Севастополя.

Счетная палата (СП) проверила исполнение федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» и признала отсутствие эффективной системы управления ее реализацией, низкий уровень освоения бюджета и отставание по строительству 180 объектов, пишет "Коммерсантъ".

Возникли вопросы и к дирекции по управлению ФЦП: аудиторы посчитали, что объем средств на финансовое обеспечение структуры на 2016–2017 годы был не обоснован, а ее руководство ежемесячно ужшкммт получало от 472 тыс. до 607 тыс. руб. в виде жалованья. В Белом доме потребовали принять «исчерпывающие меры» до 1 июля.

В письме, в частности, говорится, что при реализации ФЦП зафиксирован низкий уровень освоения бюджетных средств (23,6% в 2015 году, 63% — в 2016-м) и слабое привлечение средств из внебюджетных источников (6% и 2,6% соответственно). Причиной называется «отсутствие эффективной системы управления» ФЦП. Эта обязанность возложена на дирекцию по управлению ФЦП (глава — Андрей Никитченко), но в документах, регулирующих деятельность организации, функции по управлению ФЦП не установлены.

Более того, аудиторы выявили диспропорции в организационно-штатной структуре дирекции, а также значительный объем средств, направленных на выплаты ее сотрудникам,— 84,9 млн руб., или 78,6. Более того, 30 из 60 штатных должностей занимают руководители и их заместители.