На YouTube появилось ВИДЕО реальной погони за грабителем: ранен полицейский

В Волгорадской области преступники ограбили ювелирный салон и ушли от погони. Ранен полицейский.

Трое преступников ограбили ювелирный салон в Волгоградской области и похитили оттуда украшений на 5 миллионов рублей, а также ранили сотрудника полиции.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД России по области, подозреваемые скрылись на автомобиле Chevrolet Niva после ограбления салона. Был объявлен план "Перехват", в рамках которого наряд ДПС заметил внедорожник на трассе Волгоград — Камышин.

Во время преследования сотрудники полиции произвели предупредительные и прицельные ужшкммт выстрелы по колесам машины злоумышленников, но в результате ответного огня ранение получил лейтенант полиции. Видеозапись погони была опубликована в Сети.

YouTube ВИДЕО: в Волгоградской области грабители ранили полицейского во время погони

Сейчас получивший огнестрельное ранение головы 37-летний полицейский находится в больнице. Преступникам удалось скрыться. К поиску и задержанию налетчиков привлечены спецподразделения Росгвардии.