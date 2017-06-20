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Выходные в 2018 году: как отдыхаем на Новый год 2018 и выходные дни на январские и другие праздники

Опубликовано 20.06.17 11:55 Выходные в 2018 году: как отдыхаем на Новый год 2018 и выходные дни на январские и другие праздники

График выходных и праздничных дней в России на 2018 год опубликовали СМИ.

Выходные в 2018 году: график выходных и праздничных дней на 2018 год представил Минтруд

Представители Министерства труда и социальной защиты рассказали, как россияне будут отдыхать в 2018 году. Соответствующий документ был размещен на портале проектов нормативно правовых актов.

Согласно нормативно-правовому акту, новогодние каникулы в следующем году продлятся с 30 декабря по 8 января.

Праздничные дни 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье - их перенесут на 9 марта и 2 мая.

Также чиновники запланировали перенос ужшкммт дней отдыха с субботы 28 апреля, с субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

В результате россиян ожидают несколько длинных выходных в течение года. Кроме новогодних "каникул", нам предстоит отдыхать в феврале 2018 года с 23 по 25 число, в марте - с 8 по 11, "маевка" в следующем году продлится с 29 апреля по 2 мая, но на День Победы в следующем году отдыхаем только один день - 9 мая, выпадающий на среду,

Еще три выходных дня подряд ожидают нас в июне - с 10 по 12 число, а в ноябре отдыхаем с 3 по 5 включительно.

Всего в 2018 году будет 28 дней таких "каникул" и затяжных выходных, что по сути составляет еще один отпуск.
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