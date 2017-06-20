Курс доллара на сегодня, 20 июня 2017: рубль будет падать медленно, но очень долго - прогноз эксперта

Курс валют на сегодня, 20 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 июня 2017, ЦБ РФ

Курс доллара на 20 июня 2017 от Банка России составляет 57,95 руб., курс евро на сегодня равен 64,86 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 20 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня - 56,99 руб. при покупке и 60,11 руб. при продаже банком, курс евро 20 июня 2017 установлен на уровне 63,59 руб. и 67,09 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

На фоне начавшейся тенденции падения курса ужшкммт российской валюты, трейдер Алена Ботникова не исключает некоторую коррекцию рубля на определенном этапе с продолжением нисходящего движения в дальнейшем.

Как объяснила эксперт, в начале года, когда ставки Банка России были достаточно высоки, привлекательность операций carry trade побуждала иностранных инвесторов покупать российские ценные бумаги, получая сверхдоходность по отношению к доходности в развитых странах. Но рано или поздно этот процесс должен был закончиться.

По ее словам, до конца года курс доллара может взлететь до 72 рублей. Ряд экспертов и вовсе называет уровень в 100 рублей за доллар, хотя Ботниковой такой скачок кажется маловероятным.

Специалист отметила, что процесс подорожания доллара будет развиваться плавно, но неумолимо, и каких-либо причин для разворота рубля в сторону роста аналитики пока не видят.

"Нефть не оправдывает себя с точки зрения роста цен. Монетарные факторы не в пользу рубля. Плюс приближаются выплаты дивидендов российских корпораций. Они достаточно значительными будут, и есть основания ожидать, что и эти деньги пойдут на конвертацию в валюту. Импульс укрепления рубля, по всей видимости, уже исчерпан. Дальше мы будем наблюдать его ослабление. Темпы его будут уже зависть от конкретных обстоятельств", – прокомментировал ситуацию "Ридусу" аналитик TeleTrade Александр Егоров

По его прогнозу, в ближайшее время доллар может выйти в коридор 59–60 рублей, евро – в район 67 рублей.