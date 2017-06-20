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Порошенко накануне встречи с Трампом заявил о "фантастической поддержке" США (ВИДЕО)

Опубликовано 20.06.17 11:08 Порошенко накануне встречи с Трампом заявил о "фантастической поддержке" США (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на мощную поддержку, которую его страна получает в США.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его визит в Вашингтон свидетельствует о "фантастической" поддержке страны со стороны США.

"Украина имеет фантастическую поддержку США. Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча (президента РФ Владимира) Путина", — написал он на своей странице в Twitter.

Он добавил, что его встреча с Трампом до Путина важна потому, что это ужшкммт позволит «всех вооружить информацией» и не оставит «шансов для несправедливости».

Украинский лидер также отметил, что во время рабочего визита у него запланировано очень большое количество встреч.

"Будут встречи в Белом доме, будут встречи в Государственном департаменте. Будут встречи в Министерстве обороны, в Министерстве торговли, в Министерстве энергетики", - перечислил он.

По словам Порошенко, "никогда такого мощного визита не было".

"И именно для того, чтобы мы имели возможность переговорить и по нашему сотрудничеству в области безопасности, политической и экономической сферах", - добавил президент Украины.

Как сообщал Topnews, Порошенко 20 июня вместе с вице-президентом США Майклом Пенсом ненадолго присоединится к рабочей встрече президента США с помощником по нацбезопасности Гербертом Макмастером. Президент Украины настаивает на исключительной важности такой встречи.

Это будет первая встреча президента Украины с его американским коллегой с момента инаугурации Трампа 20 января 2017 года, напоминает Reuters. 
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