Порошенко накануне встречи с Трампом заявил о "фантастической поддержке" США (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его визит в Вашингтон свидетельствует о "фантастической" поддержке страны со стороны США.
"Украина имеет фантастическую поддержку США. Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча (президента РФ Владимира) Путина", — написал он на своей странице в Twitter.
Он добавил, что его встреча с Трампом до Путина важна потому, что это ужшкммт позволит «всех вооружить информацией» и не оставит «шансов для несправедливости».
Украинский лидер также отметил, что во время рабочего визита у него запланировано очень большое количество встреч.
"Будут встречи в Белом доме, будут встречи в Государственном департаменте. Будут встречи в Министерстве обороны, в Министерстве торговли, в Министерстве энергетики", - перечислил он.
По словам Порошенко, "никогда такого мощного визита не было".
"И именно для того, чтобы мы имели возможность переговорить и по нашему сотрудничеству в области безопасности, политической и экономической сферах", - добавил президент Украины.
Как сообщал Topnews, Порошенко 20 июня вместе с вице-президентом США Майклом Пенсом ненадолго присоединится к рабочей встрече президента США с помощником по нацбезопасности Гербертом Макмастером. Президент Украины настаивает на исключительной важности такой встречи.
Это будет первая встреча президента Украины с его американским коллегой с момента инаугурации Трампа 20 января 2017 года, напоминает Reuters.