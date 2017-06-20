YouTube ВИДЕО: Холли Холм "наказала" нокаутом Бет Коррейю за неуважение на ринге

Как запечатлено на Ютуб ВИДЕО, в течение всего боя Коррейя демонстрировала неуважение к сопернице.

Известная американская спортсменка Холли Холм , боец смешанных единоборств, выступающая в Абсолютном Бойцовском чемпионате (UFC) в легчайшем дивизионе, в рамках события UFC 111, прошедшего в Сингапуре отправила в нокаут соперницу из Бразилии Бет Коррейю.

Практически весь бой Коррейя всячески провоцировала 35-летнюю Холм и демонстрировала явное неуважение к сопернице. В итоге в третьем периоде американка "наказала" бразильянку за такое поведение и отправила в глубокий нокаут.

Холли Холм является первым человеком, завоевавшим титулы чемпиона мира в двух дисциплинах: боксе ужшкммт и смешанных боевых искусствах. По мнению бойца UFC Джона Джонса, Холм является "величайшей спортсменкой в боевой спортивной истории".

YouTube ВИДЕО: Холли Холм "наказала" нокаутом Бет Коррейю