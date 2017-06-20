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Минздрав: в школах Москвы не осталось здоровых старшеклассников

Опубликовано 20.06.17 10:25 Минздрав: в школах Москвы не осталось здоровых старшеклассников

К завершению учебы в школе среди российских старшеклассников совсем не остается полностью здоровых людей.

Если среди первоклассников абсолютно здоровыми являются 4,3% учащихся, то среди одиннадцатиклассников таких совсем нет. За время обучения в школе среди детей повышается распространенность язвенной болезни, сколиоза и близорукости. К таким выводам пришли эксперты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава РФ, которые проводили обследование с 2005 по 2015 годы в московских школах. Его итоги публикуют "Известия".

Клинические наблюдения проводились ужшкммт за 426 детьми из четырех школ, расположенных в разных округах Москвы, на протяжении 11 лет. В результате в первом классе к I группе здоровья, то есть к абсолютно здоровым, было отнесено 4,3% наблюдаемых школьников, а к концу школы таких учащихся не было вовсе. За этот же период произошло уменьшение отнесенных II группы здоровья (практически здоровы) с 44,4% до 34,0%. Одновременно увеличилось число детей, страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы здоровья) с 0 до 4,6%.

Всего с 2005 по 2015 год среди детей распространенность функциональных отклонений возросла на 14,7%, а хронических болезней — на 52,8%.

Среди функциональных отклонений самые распространенные: нарушения сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, органов дыхания, нервной системы и психической сферы, расстройства зрения. А среди хронических — язвенная болезнь, гастродуоденит, сколиоз, близорукость средней и высокой степени.

При этом выяснилось, что по сравнению с началом 1990-х, то есть за 25 лет, состояние здоровья школьников по распространенности функциональных отклонений ухудшилось в 2,4–2,7 раза, а по частоте встречаемости хронических болезней на 40–70%. А питание в то время в детских образовательных учреждениях было хуже, чем сейчас.

Исследователи отмечают, что частота нарушений здоровья у мальчиков выше по сравнению с девочками на протяжении практически всего периода обучения в школе. Однако к 11 классу девочки перегоняют одноклассников-мальчиков как по распространенности функциональных отклонений, так и хронических болезней.
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