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Аномальная жара в Японии: 700 человек попали в больницу, есть жертвы

Опубликовано 20.06.17 10:18 Аномальная жара в Японии: 700 человек попали в больницу, есть жертвы

В Японии с 12 по 18 июня почти 700 человек были доставлены в больницы с симптомами тяжелого теплового удара, двое из них умерли.

Тяжелый тепловой удар получили порядка 700 жителей Японии в течение минувшей недели (с 12 по 18 июня), передает ИА REGNUM со ссылкой на Главное пожарное управление страны.

Из всех госпитализированных после перегрева на солнце людей два человека скончались. При этом неделей раньше — с 5 по 11 июня — в больницы с тепловым ударом попали порядка 600 человек. Многие провели в больнице порядка десяти дней.

По данным СМИ, в Японии дневная температура превышает 30 градусов. В мае 2017 года в этой ужшкммт стране два человека умерли от тепловых ударов. С 29 мая по 4 июня в больницах оказались 1086 человек.

В прошлом году из-за жары в стране погибли более 100 человек, десятки тысяч попали в больницы. Около половины пострадавших - люди старше 65 лет, многие получили тепловые удары у себя дома из-за нежелания включать кондиционеры, отмечает ТАСС.
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