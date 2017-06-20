Результаты ЕГЭ по русскому языку 2017 выпускники раньше срока

ЕГЭ по русскому языку 2017: результаты объявят на пять дней раньше.

ЕГЭ по русскому языку 2017: когда объявят результаты?

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, ведомство объявит результаты ЕГЭ по русскому языку на пять дней раньше. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы планируем итоги по русскому языку сообщить 22 июня, на пять дней раньше срока. Такого вообще в истории не было", — приводит агентство слова Сергея Кравцова.

Как писал TopNews, Единый государственный экзамен по русскому языку прошел 9 июня. В основной период ужшкммт этот предмет сдавали около 628 тысяч человек. ЕГЭ по русскому языку является обязательным для всех выпускников текущего года. Ранее предполагалось, что выпускники узнают результаты по этому предмету не позднее 27 июня 2017 года.

Результаты ЕГЭ по русскому языку 2017: где узнать по паспорту онлайн?

Участники ЕГЭ 2017 могут ознакомиться с результатами экзаменов на официальной странице: http://check.ege.edu.ru/, где необходимо указать ФИО выпускника, номер паспорта, код регистрации, а также выбрать регион.

Жители столичного региона могут ознакомиться с результатами ЕГЭ 2017 на сайте: https://www.mos.ru/.

Также с итогами можно ознакомиться в школе, где сдавался экзамен.