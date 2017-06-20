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Депутат Рады анонсировал войсковую операцию на Донбассе

Опубликовано 20.06.17 09:26 Депутат Рады анонсировал войсковую операцию на Донбассе

Дмитрий Тымчук рассказал о "переформатировании" антитеррористической операции на Донбассе в войсковую.

Депутат украинской Верховной рады Дмитрий Тымчук анонсировал в своем Facebook переформатирование АТО на Донбассе в "войсковую операцию" в связи с разработкой соответствующего законопроекта.

"Как бы кому не хотелось, мы не можем взять и объявить войну России (учитывая, что она и теперь рьяно отрицает свою агрессию на Донбассе) - просто не сможем бодаться военными и экономическими потенциалами "напрямую", - написал он.

Парламентарий предлагает в сложившейся ситуации переформатировать АТО, так как текущий формат ужшкммт операции "не соответствует реалиям конфликта". Управление войсками Украины на Донбассе планируется перевести на оперативный штаб, руководить которым будут президент и Генштаб.

"Президенту дается право как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных. Все нынешние военно-гражданские администрации или военные администрации в случае создания последних также "замыкаются" на Оперативном штабе", - отметил Тымчук.

По его словам, принятие законопроекта не будет означать отказ Украины от минских договоренностей, а, напротив, позволит "вдохнуть в них жизнь".

Ранее TopNews писал о том, что СМИ узнали о планах президента Украины Петра Порошенко прекратить АТО на Донбассе.
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