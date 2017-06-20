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Студент из США умер через неделю после освобождения из тюрьмы КНДР

Опубликовано 20.06.17 09:05 Студент из США умер через неделю после освобождения из тюрьмы КНДР

Отто Вомбиер провел 17 месяцев в северокорейской тюрьме.

В больнице не выходя из комы умер 22-летний американский студент Отто Вомбиер, который провёл 17 месяцев в тюрьме КНДР. Молодой человек ушел из жизни всего через несколько дней после освобождения.

Родственники Вомбиера выразили благодарность врачам медицинского центра Цинциннати в штате Огайо за "то, что они сделали всё возможное для Отто".

"К сожалению, жестокие муки, которым северокорейцы подвергли нашего сына, привели к тому, что единственный исход, который был бы ужшкммт возможен, — это грусть, которую мы сегодня испытали", - сказали родители Отто Вомбиера

Как писал TopNews, в марте 2016 года молодого американца приговорили к 15 годам каторги за то, что он сорвал пропагандистский плакат в гостинице Северной Кореи. В суде американец раскаялся в содеянном и признал ошибку. В заключении он провел 17 месяцев.

13 июня 2017 года находившегося в коме Вомбиера выпустили из тюрьмы и эвакуировали. По словам властей КНДР, студент заболел ботулизмом и впал в кому после принятия снотворного. Уже в США у него обнаружили обширную гибель клеток мозга.
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