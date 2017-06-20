Трагедия на Ладожском озере 2017: пропавших подростков ищут вертолеты МЧС и водолазы

Спустя год после трагедии на Сямозере в Карелии на Ладожском озере снова перевернулась лодка с подростками. Двум из них удалось спастись, ведутся поиски трех других подростков.

На Ладоге ищут пропавших подростков, перевернувшихся на лодке

В Карелии на Ладожском озере накануне вечером перевернулась лодка с пятью подростками. По информации местного управления МЧС, двум ребятам удалось спастись, судьба еще трех остается неизвестной. В настоящее время на месте проводятся поисково-спасательные работы. В операции участвуют более 258 человек и 55 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и Республики Карелия - два вертолета МИ-8. Также в состав группировки входят ужшкммт водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы.

По информации карельского агентства "Республика", в перевернувшейся лодке было четверо юношей и девушка, все в возрасте 16-17 лет.

Первые подробности произошедшего журналистам рассказала глава администрации Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец. Она отметила, что молодой человек из деревни Сумериа пригласил своих знакомых из Сортавалы в гости на рыбалку. Во время похода произошел шторм, и лодка перевернулась. Одному юноше удалось выплыть на берег. Его заметили и спасли туристы. Через некоторое время второго мальчика нашли отправившиеся на поиски местные жители.

"Интерфакс", ссылаясь на осведомленный источник, сообщает, что девочка не выжила. В частности, об этом в ходе опроса рассказали два уцелевших подростка. Неизвестной остается судьба двух других юношей, которые могли остаться в живых.

"В районе крушения лодки - архипелаг из нескольких островов. Есть надежда, что двоим удалось спастись там. Никто из выживших не указал, что был свидетелем их гибели", - рассказал собеседник агентства.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники регионального управления Следственного комитета России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также СМИ приводят имена подростков, находившихся в лодке. Так, выжили Игорь Д. (2001 год рождения) и Андрей Ж. (2000). Пропавшими числятся: Роман Я. (1999), Николь Л. (2001) и Константин А. (2000).

Отметим, что инцидент на Ладожском озере произошел ровно через год, после трагедии на Сямозере в Карелии. Напомним 18 июля 2016 года во время экскурсии по озеру Сямозеро перевернулись и затонули лодки, в которых находились 47 детей и четверо взрослых, сопровождавших отдыхающих. В воде погибли 14 детей.