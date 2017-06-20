Власти США отреагировали на «угрозу России» сбивать их самолеты

Тем временем Пентагону понадобились срочные переговоры с Россией.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя сообщения западных СМИ о якобы озвученной Россией угрозе «сбивать американские самолеты» в Сирии заявил, что США сделают всё возможное для защиты своих интересов в Сирии. При этом Спайсер отметил, что американской власти необходимо держать открытыми каналы связи с Россией.

"Будем делать все необходимое для защиты своих интересов. Необходимо держать открытыми линии связи с Россией", - сказал Спайсер, добавив, что "США всегда будут сохранять право на ужшкммт самозащиту".

"Эскалация не отвечает ничьим интересам. "Исламское государство" (ДАИШ, запрещена в России) - общий враг", - добавил он.

Тем временем руководитель американского генерального штаба Джозеф Данфорд, комментируя инцидент со сбитым самолетом ВВС Сирии, заявил, что специальный канал между Москвой и Вашингтоном по предотвращению инцидентов в Сирии продолжает работать, но США и РФ необходимы срочные контакты по линии МИД и Минобороны для разрешения сложившейся ситуации.

«По состоянию на сегодняшнее утро канал работал. За последние несколько часов у нас были контакты», - заявил Данфорд.

Напомним, 18 июня американский истребитель F-18A сбил Су-22 ВВС Сирии, который выполнял боевую задачу. Пилот успел катапультироваться и выжил. После этого инцидента Москва заявила о разрыве любых контактов с Вашингтоном в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полётов авиации в ходе операций в арабской республике.