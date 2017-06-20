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Гороскоп на сегодня, 20 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Опубликовано 19.06.17 23:37 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 20 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 20 июня 2017 - Овен

Этот день склоняет Овнов к требовательности, но не перегибайте палку, так как могут произойти конфликты. И не спешите судить окружающих, несмотря на сильное желание. При этом вам очень сильно может пригодиться в работе стремление к совершенству.

Гороскоп на 20 июня 2017 - Телец

Тельцам захочется быть полноправными хозяевами своей жизни, своих мыслей и планов. Представителям этого знака сегодня бесполезно давать ужшкммт какие-то советы: они все равно сделают по-своему и, что интересно, окажутся правы.

Гороскоп на 20 июня 2017 - Близнецы

Близнецам рекомендуется сегодня направить свои эмоции в безопасное русло, чтобы не пострадали другие. Примите прохладный душ или сходите в бассейн: вода смоет весь негатив и подарит ощущение безмятежности.

Гороскоп на 20 июня 2017 - Рак

Раки сегодня способны разложить все в своей жизни по полочкам. Представителям этого знака нужен план, учитывающий все детали. Спонтанность сегодня лучше отложить.

Гороскоп на 20 июня 2017 - Лев

Для Львов этот день пройдет без особенных событий и потрясений. Рутина не вызовет энтузиазма, а из всех развлечений вы выберете лежание дома на диване. Вам захочется отложить домашние дела, хотя они бы не отняли слишком много сил.

Гороскоп на 20 июня 2017 - Дева

Девы сегодня могут удивить своими организаторскими способностями. Сегодня у вас может легко получиться то, на что вчера вам бы пришлось долго уговаривать других. Дар убеждения подкрепят позитивные эмоции и безупречная логика.

Гороскоп на 20 июня 2017 - Весы

Политика невмешательства в дела других избавит Весы от многих проблем в будущем. Постарайтесь воздержаться от ненужных покупок: уже на следующий день они вас разочаруют. Многие представители этого знака могут проявить склонность к азартным играм, но помните, что удача переменчива.

Гороскоп на 20 июня 2017 - Скорпион

Скорпионы сегодня могут забыть о чувстве меры. Не делайте резких движений и не принимайте решений сгоряча. Помните, что любое действие может иметь самые неожиданные последствия. Действуйте по подсказке разума, а не эмоций.

Гороскоп на 20 июня 2017 - Стрелец

Стрельцы сегодня могут случайно кого-то обидеть, совершенно того не желая. Постарайтесь сначала думать, а потом говорить. Под влиянием энергии этого дня вы можете разболтать чужую правду или высказать что-то неприятное в лицо собеседнику.

Гороскоп на 20 июня 2017 - Козерог

У Козерогов наступило время действовать. Сегодня подходящее время для того, чтобы начать проект, признаться в чувствах или сделать покупку мечты. Не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Гороскоп на 20 июня 2017 - Водолей

День Водолеев сегодня будет насыщен эмоциями. Вам будет дело до всего, а ошибки, как свои, так и чужие, будут вас раздражать. Сдерживайте желание поучать, иначе расстроите не только себя, но и всех вокруг.

Гороскоп на 20 июня 2017 - Рыбы

У Рыб в голове то и дело будут рождаться разнообразные планы по переустройству своего дома, причем идеи будут разнообразными и конструктивными. Постарайтесь сосредоточиться на чем-то одном, иначе у вас не хватит сил на реализацию задуманного.
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