Тереза Мэй назвала наезд на людей у мечети терактом и отметила, что нападавший действовал в одиночку.

Подозреваемый в наезде на толпу людей возле мечети в Лондоне идентифицирован. Им оказался 47-летний Даррен Осборн, сообщают РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что полиция проводит обыски по месту жительства подозреваемого в Кардиффе. Использовавшийся при наезде автомобиль был арендован в Южном Уэльсе, говорится в статье.

Фургон въехал в толпу людей в Лондоне рано утром 19 июня. Инцидент произошел улице Севен Систерс на севере столицы около парка Финсбери возле ужшкммт мечети в Лондон. По данным полиции, жертвой инцидента стал один человек, еще десять получили ранения.

Как рассказали очевидцы, водитель фургона кричал, что он «убьет мусульман». Автомобиль, который подозреваемый использовал для атаки, был взят в аренду у компании Pontyclun Van Hire, которая находится в Южном Уэльсе.

По данным РБК, Осборн родился в Сингапуре, но его отец, сестра и племянник живут в Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет, где он вырос. У Осборна четверо детей.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала наезд на людей у мечети терактом и отметила, что нападавший действовал в одиночку. Она заявила, что террорист выбрал в качестве цели «обычных, ни в чем не повинных людей», членов мусульманской общины.