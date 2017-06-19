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ООН опасается эскалации конфликта в Сирии после удара коалиции по Су-22

Опубликовано 19.06.17 20:17 ООН опасается эскалации конфликта в Сирии после удара коалиции по Су-22

В свою очередь правительство Сирии требует от Совета Безопасности ООН осудить нападение ВВС коалиции на истребитель сирийских ВВС в районе Ракки.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН не располагают детальной информацией по сбитому коалицией США сирийскому Су-22, однако заявили о риске эскалации конфликта в связи с этим инцидентом. При этом он добавил, что в организации осведомлены о ракетном ударе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по базам террористов в Сирии, передают РИА Новости.

"Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения или обстоятельства произошедшего. Говоря шире, это вызывает ужшкммт у нас глубокую обеспокоенность о риске возможных просчетов и эскалации в сирийском конфликте", — сказал Дюжаррик, подчеркнув, что риск повышается, когда борьба с ИГИЛ (ДАИШ, запрещена в России) и другими террористическими группами не соответствует цели всеобъемлющего политического решения сирийского конфликта.

Напомним, 18 июня коалиция во главе с США сбила сирийский Су-22 в районе Ракки, который участвовал в операции против ИГИЛ и оказывал поддержку с воздуха наземным силам.

В свою очередь правительство Сирии требует от Совета Безопасности ООН осудить нападение ВВС коалиции на истребитель сирийских ВВС в районе Ракки, сообщает ТАСС

"Эта преступная акция направлена на подрыв усилий по борьбе с терроризмом", - говорится в послании МИД арабской республики, направленном в понедельник в СБ ООН.

"США своей новой агрессивной вылазкой пытаются ослабить боеспособность сирийской армии, которая вместе со своими союзниками является единственной эффективной силой, противостоящей террористам, - подчеркивается в послании. - Это вероломное нападение свидетельствует, что созданная под эгидой США незаконная коалиция использует ИГ для реализации своих целей в Сирии".

Подобные провокации, как отмечается в документе, "не заставят Сирию и ее доблестную армию отказаться от продолжения войны с бандами ИГ, "Джебхат ан- Нусры" (запрещена в России) и связанными с ними формированиями с целью восстановления контроля на всей территорией республики".
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