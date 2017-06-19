СМИ: продюсеры "Пиратов карибского моря" убьют Джека Воробья

Продюсеры решили "обновить" сагу, убрав надоевшего зрителям героя.

Создатели "Пиратов Карибского моря" в шестой части франшизы хотят избавиться от Капитана Джека Воробья, роль которого играет Джонни Деппа, сообщают РИА Новости со ссылкой на Daily Star.

«Раньше Депп был причиной, по которой люди шли смотреть эти фильмы. Теперь появилось ощущение, что аудитория потеряла к нему интерес», — рассказал собеседник издания.

Предположительно, что причиной такого решения стали кассовые сборы пятой части "пиратов" — "Мертвецы не рассказывают сказки". они оказались слишком ужшкммт низкими по сравнению с предыдущими фильмами. В связи с этим продюсеры решили "обновить" сагу, убрав надоевшего зрителям героя.

Капитан Джек Воробей — один из главных героев серии фильмов «Пираты Карибского моря». Киноэпопея включает в себя пять лент. Последняя часть, «Мертвецы не рассказывают сказки», вышла на экраны 26 мая. Роль Воробья во всех картинах исполнил 54-летний Депп.