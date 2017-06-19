Австралия - Германия: обзор матча от 19.06.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

19 июня в матче Кубка конфедерации сборная Германии вырвала победу у сборной Австралии со счетом 2:3.

Австралия - Германия: счёт 2:3 в пользу немцев

Сборная Германии победила команду Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча, прошедщая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 3:2 в пользу немцев.

Немцы набрали три очка, заняв таким образом второе место в группе B. Чилийцы находятся на первой строчке, обходя немцев лишь по дополнительным показателям. Австралия и Камерун, проигравшие стартовые встречи, располагаются на третьем и четвертом ужшкммт местах соответственно.

Обзор матча Кубка конфедераций. Австралия - Германия

Счет открыт был на 5-й минут встречи. Отличился форвард бундестим Ларс Штиндль. За четыре минуты до конца первого тайма австралиец Томас Рогич восстановил равенство, однако сразу же после этого Юлиан Дракслер реализовал пенальти и снова вывел сборную Германии вперед.

На старте второго тайма преимущество немцев увеличил Леон Горецка, но через восемь минут Томи Юрич сократил отставание австралийцев в счете.

Австралия - Германия: (ВИДЕО голов)

Кубок конфедераций. 1-й тур. Группа "B". Австралия - Германия 2:3