 
TOP 10

1 В Минобороны РФ пригрозили сбивать самолеты США в небе Сирии

2 Синоптики нашли причину аномально холодного лета 2017

3 СМИ: перед смертью Илона Новоселова подарила квартиру своему бойфренду

4 Поезд столкнулся с электричкой на Курском вокзале в Москве: есть пострадавшие (ВИДЕО)

5 СМИ: визит Медведева к теще спровоцировал пробку в Ленобласти

6 Диана Шурыгина откровенно рассказала о том, когда лишилась девственности (ВИДЕО)

7 Дрифт авианосца США сняли на ВИДЕО

8 В Челябинской области директор организации по микрозаймам простил долги нищим клиентам

9 "Он уперся": Песков рассказал о нарушении Стоуном договоренности с Кремлем (ВИДЕО)

10 Экс-боец UFC Ти Хейг скончался после боксерского поединка

Новости наших партнеров

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев дважды продлил отпуск и перестал появляться на публике

Опубликовано 19.06.17 18:13 Губернатор Кузбасса Аман Тулеев дважды продлил отпуск и перестал появляться на публике

73-летний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, возглавляющий регион с 1997 года, продлил отпуск на неопределенный срок.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во второй раз продлил отпуск, в котором он находится с 22 мая. Как пишет "Интерфакс", глава региона ушел в 10-дневный отпуск 22 мая, однако по его истечению Тулеев публично не появлялся, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель губернатора Владимир Чернов.

Тогда отпуск был продлен до 16 июня. В то же время, соответствующее сообщение на официальном сайте обладминистрации размещено ужшкммт не было. А 19 июня в пресс-службе администрации региона агентству сообщили, что отпуск вновь продлен на неопределенный срок.

9 мая губернатор впервые не принял участия в праздничных мероприятиях, а 3 марта областная администрация опровергала информацию о его госпитализации.

Аману Тулееву 73 года. Он руководит Кузбассом с 1997 г.

После этого в СМИ и у местных спикеров в соцсетях появились опасения, что губернатор заболел. Так, ИА «ФедералПресс» сообщило со ссылкой на источник, близкий к администрации Кемеровской области, сообщило, что здоровье губернатора резко ухудшилось.

В свою очередь пресс-секретарь Амана Тулеева Алексей Доронгов пояснил корреспонденту информагентства, что «опровергает слухи касаемо здоровья губернатора».

13 июня журналист Олег Кашин в своем  «Твиттере» написал, что Тулеев, возможно, умер. В администрации региона эту информацию опровергли, пишет Flashsiberia. Ранее местные СМИ писали, что Тулеев лечился в Германии и 11 июня вернулся в Россию.
Другие материалы по этой теме

"Чего нам кошмариться?": новогоднее обращение губернатора Тулеева насмешило соцсети (ВИДЕО)

Главу СКР Кузбасса и двух замов Тулеева задержали за вымогательство миллиарда рублей

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга