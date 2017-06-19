Губернатор Кузбасса Аман Тулеев дважды продлил отпуск и перестал появляться на публике

73-летний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, возглавляющий регион с 1997 года, продлил отпуск на неопределенный срок.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во второй раз продлил отпуск, в котором он находится с 22 мая. Как пишет "Интерфакс", глава региона ушел в 10-дневный отпуск 22 мая, однако по его истечению Тулеев публично не появлялся, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель губернатора Владимир Чернов.

Тогда отпуск был продлен до 16 июня. В то же время, соответствующее сообщение на официальном сайте обладминистрации размещено ужшкммт не было. А 19 июня в пресс-службе администрации региона агентству сообщили, что отпуск вновь продлен на неопределенный срок.

9 мая губернатор впервые не принял участия в праздничных мероприятиях, а 3 марта областная администрация опровергала информацию о его госпитализации.

Аману Тулееву 73 года. Он руководит Кузбассом с 1997 г.

После этого в СМИ и у местных спикеров в соцсетях появились опасения, что губернатор заболел. Так, ИА «ФедералПресс» сообщило со ссылкой на источник, близкий к администрации Кемеровской области, сообщило, что здоровье губернатора резко ухудшилось.



В свою очередь пресс-секретарь Амана Тулеева Алексей Доронгов пояснил корреспонденту информагентства, что «опровергает слухи касаемо здоровья губернатора».

13 июня журналист Олег Кашин в своем «Твиттере» написал, что Тулеев, возможно, умер. В администрации региона эту информацию опровергли, пишет Flashsiberia. Ранее местные СМИ писали, что Тулеев лечился в Германии и 11 июня вернулся в Россию.