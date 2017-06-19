Изменения в Трудовой кодекс в 2017 году: в России разрешили сиесту

Какие изменения утвердил Путин в Трудовой кодекс, о неполном рабочем дне и оплате за сверхурочную работу, читайте в материале TopNews.

Путин 19 июня 2017 утвердил поправки к Трудовому кодексу

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс (ТК), сообщается на сайте Кремля.

Изменения вносятся в статьи 93 («Неполное рабочее время»), 101 («Ненормированный рабочий день») и 108 («Перерыв для отдыха и питания») ТК РФ, согласно которым уточняется порядок установления неполного рабочего времени и предоставления перерыва для отдыха.

Законопроектом уточняется порядок установления неполного рабочего времени, в том числе предоставления работнику перерыва для ужшкммт отдыха (на так называемую сиесту).

«Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой)», - гласит новая норма.

Если же установленная для работника продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов, то ему может не предоставляться перерыв для отдыха и питания.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя) ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи. При этом неполное рабочее время устанавливается не более чем на период наличия указанных обстоятельств.

Изменения в Трудовой кодекс 2017: как будет происходить оплата сверхурочной работы

Изменения также вносятся в статьи 152 («Оплата сверхурочной работы») и 153 («Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни») ТК РФ, которые конкретизируют порядок учета сверхурочной работы, в том числе в выходные и праздничные дни, при исчислении продолжительности этой работы.

Законом вводится правило, согласно которому работающему на условиях неполного рабочего времени может быть установлен ненормированный рабочий день, но только в случае, если соглашением сторон в договоре установлена неполная рабочая неделя, при этом указан полный рабочий день или смена.

Однако работа в выходные и праздники оплачивается «не менее, чем в двойном размере» сдельщикам, сотрудникам, работающим по дневным и часовым тарифным ставкам, а также работникам, получающим оклад. Также по желанию любого работника за переработку он может потребовать отгул, сказано в документе.

Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).



Работа журналистов, сотрудников кинематографа, театральных и концертных организаций и цирка сверхурочно по-прежнему определяется на основании коллективного договора, локального нормативного акта или трудового договора.