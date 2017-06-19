Австралия - Германия: онлайн трансляция 19.06.2017, где смотреть, прогноз на матч (ВИДЕО)

19 июня 2017 в Сочи в рамках группового этапа Кубка Конфедерации состоится матч Австралия - Германия. Подробности предстоящего поединка, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

Сочинский стадион "Фишт" принимает 19 июня 2017 года в 18:00 мск поединок Кубка конфедераций 2017 между представителями группы B - Австралией и Германией.

Австралия - Германия 19 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямая трансляция матча Австралия - Германия 19 июня 2017 года будет доступна в эфире "Первого канала", а следить за ходом игры онлайн можно будет на его сайте. Начало в 17:50 мск.

Австралия - Германия 19 июня 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Австралия - Германия 19 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают немцев однозначными фаворитами предстоящей игры. Ставки на победу команды Йоахима Лева ужшкммт принимаются со средним коэффициентом 1,33, на ничью - 5,4, на успех Австралии - 10,00.

Спортивный комментатор Юрий Розанов считает, что немцы уверенно победят в этом матче.

"Пусть я вообще буду одинок, но меня состав немцев не смущает совершенно. Думаю, что они станут сильно добавлять по ходу турнира. Да и сейчас в полном порядке, на мой взгляд. Не буду советовать играть „-1.5“ не из-за немцев. Из-за австралийцев. Да, они сгорели бразильцам 0-4. Но по игре там и близко на 0:4 не было. Отлично готовая физически, агрессивная команда. По-моему, она сильнее Камеруна. Но Камерун Камеруном, а немцы немцами. Спокойно ставим "-1". Но не зеваем. Линия упадёт. В момент появления она была 1.75. Сейчас уже 1.61. Упадёт ещё ниже", - заявил специалист.

Австралия - Германия 19 июня 2017: перед матчем Кубка Конфедерации 2017

Как сообщал ранее TopNews, сборная Германии решила выставить на Кубок конфедераций второстепенный, если не сказать, резервный состав, чем немало разочаровала болельщиков. Тем не менее, даже в таком виде сборная сильна и способна стать лидером турнира.

Австралийцы хоть и выглядят аутсайдерами поединка, по мнению ряда экспертов, способны как следует испортить настроение немцам и, как минимум не допустить разгромного поражения в этой игре.

До этого сборные встречались в товарищеском матче весной 2015 года. Поединок закончился боевой ничьей - 2:2.

Германия - Австралия 2:2 ВИДЕО голов

Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров ожидает от немцев уверенной игры и победы.

"Ожидаю уверенной игры в исполнении немцев и их уверенной победы. Считаю, что в этом матче отсутствие главных звёзд сборной Германии не сильно повлияет на итоговый результат. Класс игроков немецкой команды гораздо выше, чем у австралийцев. У сборной Австралии, достаточно крепкая оборона, но все мы ошибаемся, и если игроки сборной Германии будут атаковать и наседать на ворота соперников, рано или поздно защита дрогнет и даст шанс забить", - отметил он.