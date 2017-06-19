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В Челябинской области директор организации по микрозаймам простил долги нищим клиентам

Опубликовано 19.06.17 16:58 В Челябинской области директор организации по микрозаймам простил долги нищим клиентам

Глава микрофинансовой организации отозвал исполнительные листы в отношении ряда должников.

В Коркино Челябинской области руководитель микрофинансовой организации принял решение об отзыве исполнительных листов в отношении нескольких должников, после того как судебные приставы взяли его в рейд: бизнесмен расплакался, увидев, как живут люди, с которых он пытается взыскать долги.

"Первый визит был нанесен 26-летнему мужчине. Его долг микрофинансовой организации составляет 67 тыс. рублей. Исполнительное производство ведется с ноября 2016 года. Во время ужшкммт рейда застать его не удалось. Дома оказались старенький дедушка и трое детей. Они пояснили, что молодой человек работает пастухом, вернется затемно. Пока пристав разговаривала с обитателями дома, взыскатель, требовавший до этого ареста имущества, обескураженно осматривался — в жилище не было ничего, что могло бы представлять ценность. Составляя акт об отсутствии имущества, подлежащего описи и аресту, пристав заметила на глазах взыскателя, директора микрофинансовой организации, слезы", -  цитирует Znak.com источник в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов  РФ по Челябинской области. .

Аналогичная картина была и у другого должника: женщина задолжала микрофинансовой организации 37 тысяч рублей.

"Гостей встретили молодой парень и двое детей, как он пояснил, его племянники. Обстановка там также была очень скромной, ничего лишнего. На вопрос взыскателя, как живете, дети очень искренно и непосредственно сообщили, что живут хорошо, раньше жили лучше — была собака, а теперь ее продали, потому что кормить нечем", — сказали приставы.

После проведенного рейда взыскатель заявил, что хочет навестить еще нескольких клиентов, принудительное взыскание с которых не дало результатов, после чего поднять вопрос об отзыве исполнительных листов.
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