Поезд столкнулся с электричкой на Курском вокзале в Москве: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Скоростной поезд «Стриж» столкнулся с электричкой у Курского вокзала. В СКР уже назвали причину.

Столкновение поездов в Москве 19 июня 2017: пострадали три человека

Скоростной поезд «Стриж», следовавший по маршруту Нижний Новгород — Москва, столкнулся с электричкой на подъезде к Курскому вокзалу в столице. Вагон пригородного поезда сошёл с рельсов, накренился и задел прибывающий на вокзал «Стриж», передает RT.

Для устранения последствий на место ЧП направлены два восстановительных поезда.

Столичный главк МЧС сообщил "Интерфаксу" о трех пострадавших в результате столкновения поезда и электрички на Курском вокзале в Москве.

Причиной столкновения мог ужшкммт быть отказ стрелочного перевода на путях, сообщила и представитель Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Татьяна Морозова. По ее словам, в результате столкновения повреждены четыре вагона, два вагона сошли с рельсов.

В результате совершения маневра произошел сход колесных пар и накренение двух вагонов поездов пригородного сообщения, двигавшихся на малой скорости, с последующим столкновением. В результате один из вагонов частично сошел с рельс. Пассажиры были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений, уточняет РИА Новости.