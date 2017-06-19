 
TOP 10

1 В Минобороны РФ пригрозили сбивать самолеты США в небе Сирии

2 Синоптики нашли причину аномально холодного лета 2017

3 СМИ: перед смертью Илона Новоселова подарила квартиру своему бойфренду

4 Поезд столкнулся с электричкой на Курском вокзале в Москве: есть пострадавшие (ВИДЕО)

5 СМИ: визит Медведева к теще спровоцировал пробку в Ленобласти

6 Диана Шурыгина откровенно рассказала о том, когда лишилась девственности (ВИДЕО)

7 Дрифт авианосца США сняли на ВИДЕО

8 В Челябинской области директор организации по микрозаймам простил долги нищим клиентам

9 "Он уперся": Песков рассказал о нарушении Стоуном договоренности с Кремлем (ВИДЕО)

10 Экс-боец UFC Ти Хейг скончался после боксерского поединка

Новости наших партнеров

Поезд столкнулся с электричкой на Курском вокзале в Москве: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Опубликовано 19.06.17 17:10 Поезд столкнулся с электричкой на Курском вокзале в Москве: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Скоростной поезд «Стриж» столкнулся с электричкой у Курского вокзала. В СКР уже назвали причину.

Столкновение поездов в Москве 19 июня 2017: пострадали три человека

Скоростной поезд «Стриж», следовавший по маршруту Нижний Новгород — Москва, столкнулся с электричкой на подъезде к Курскому вокзалу в столице. Вагон пригородного поезда сошёл с рельсов, накренился и задел прибывающий на вокзал «Стриж», передает RT.

Для устранения последствий на место ЧП направлены два восстановительных поезда.

Столичный главк МЧС сообщил "Интерфаксу" о трех пострадавших в результате столкновения поезда и электрички на Курском вокзале в Москве.

Причиной столкновения мог ужшкммт быть отказ стрелочного перевода на путях, сообщила и представитель Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Татьяна Морозова. По ее словам, в результате столкновения повреждены четыре вагона, два вагона сошли с рельсов.

В результате совершения маневра произошел сход колесных пар и накренение двух вагонов поездов пригородного сообщения, двигавшихся на малой скорости, с последующим столкновением. В результате один из вагонов частично сошел с рельс. Пассажиры были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений, уточняет РИА Новости.
Другие материалы по этой теме

В Сети обсуждают ВИДЕО спасения младенца в коляске из-под колес поезда

Внучка Хрущева погибла под колесами поезда

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга