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В Италии ревнивый мужчина убил русскую невесту и ее друга (ФОТО)

Опубликовано 19.06.17 16:40 В Италии ревнивый мужчина убил русскую невесту и ее друга (ФОТО)

Жертвой 50-летнего итальянца стала россиянка Анастасия Шакурова.

В Италии 50-летний местный житель по имени Стефано Перале задушил свою бывшую русскую подругу Анастасию Шакурову и до смерти забил ее нового молодого человека. Трагедия произошла вечером 18 июня в Местре, недалеко от Венеции.

Анастасия Шакурова ФОТО

Об убийстве правоохранителям рассказал сам преступник: после случившегося он позвонил в полицию и признался, что пригласил 30-летнюю Шакурову и 31-летнего Биаджио Джуниора Буономо на ужин, заранее спланировав убийство.

Перале подсыпал в еду жертвам наркотические ужшкммт вещества, после чего задушил девушку и забил ее парня палкой.

Известно, что ранее Анастасия Шакурова собиралась замуж за Перале.

Адвокат Маттео Лазаро отметил, что на допросе задержанный отказался отвечать на вопросы полицейских, воспользовавшись правом хранить молчание.
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