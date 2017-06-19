Курс доллара и евро на сегодня, 19 июня 2017: доллар на торгах перевалил за 58 рублей, евро достиг максимума февраля

Курс валют на сегодня, 19 июня 2017: ЦБ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 июня 2017

Официальный курс доллара на 19 июня 2017 составляет 57,74 руб., курс евро на сегодня равен 64,45 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 19 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 56.44 руб. при покупке и 59,56 руб. при продаже банком, курс евро на 19 июня 2017 установлен на уровне 63,15 руб. и 66,65 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Курс рубля на торгах 19 июня 2017 перешел ужшкммт к снижению вслед за нефтью: американская валюта тестирует отметку в 58 рублей впервые с 18 мая, а евро в первый раз с 1 февраля поднялся выше 65 рублей. Августовский фьючерс на нефть сорта Brent опускался на 0,36% — до 47,2 доллара за баррель.

Ведущий аналитик ООО "Аналитик-Сервис" Антон Быков констатирует, что причиной начала тенденции на ослабление рубля стало сразу несколько событий: 14 июня Федеральная резервная система повысила ставку с 1.0% до 1.25%, ЦБ РФ снизил ставку с 9.25% до 9.0%, а сенат США одобрил введение новых санкций против нашей страны.

"Все эти события создали очень серьезные предпосылки к масштабному ослаблению рубля, к доллару США до 63−64 рублей к евро 66−67 рублей, которые могут реализоваться на этой неделе. Особенно если Конгресс США проголосует за окончательное решение о новых санкциях в отношении России", — сказал Быков.