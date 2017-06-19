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YouTube ВИДЕО: в Кривом Роге Саакашвили закидали яйцами и облили зеленкой

Опубликовано 19.06.17 15:14 YouTube ВИДЕО: в Кривом Роге Саакашвили закидали яйцами и облили зеленкой

После запечатленного на Ютуб ВИДЕО инцидента икс-глава Одесской области пошутил, что его приняли в "партию зеленых".

На Украине произошел неприятный инцидент с экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили. Политик приехал в город Кривой Рог, чтобы проверить ход прокурорской проверки по факту превышения полномочий со стороны членов горсовета. Свой визит в город Саакашвили начал с возложения цветов к памятнику ветеранам АТО.

В этот момент в бывшего президента Грузии полетели яйца, но только одно из них долетело до цели. После этого неизвестный ужшкммт подбежал к Саакашвили и вылил на него флакончик зеленки.

"Вот меня и приняли в Партию зеленых", - пошутил политик, отметив, что не держит обиды на хулиганов.

Добавим, что один из нападавших был скручен полицейскими и доставлен в отделение.

YouTube ВИДЕО: Саакашвили закидали яйцами и облили зеленкой в Кивом Роге
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