Экс-боец UFC Ти Хейг скончался после боксерского поединка (ВИДЕО)

Тем временем в Сеть попало видео последнего боя 34-летнего Тима Хейга, оказавшегося роковым для спортсмена.

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тим Хейг умер от травм, полученных в боксерском поединке, сообщает Лента.ру со ссылкой на World Boxing News.

О смерти Хейга 19 июня сообщили его близкие. По данным издания, 16 июня в Эдмонтоне Хейг проиграл нокаутом бывшему игроку в американский футбол Адаму Брэйдвуду. Еще в первом раунде 34-летний канадец трижды был отправлен в нокдаун, но продолжил драться и во втором раунде снова был нокаутирован и не сумел подняться. Он ужшкммт потерял сознание и был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Спустя два часа доктора объявили о том, что мозг 34-летнего спортсмена умер.

Хейг выступал в тяжелой весовой категории. На профессиональном уровне выступал, начиная с 2006 года. В смешанных единоборствах канадец одержал 21 победу и потерпел 13 поражений. В боксе на его счету одна победа при трех поражениях.