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Австралия - Германия: прогноз на матч 19.06.2017, смотреть онлайн Кубок Конфедерации, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 19.06.17 14:34 Австралия - Германия: прогноз на матч 19.06.2017, смотреть онлайн Кубок Конфедерации, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Кубка Конфедерации Австралия - Германия 19 июня 2017, прогноз на матч - читайте в материале TopNews.

19 июня 2017 года на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч группового этапа Кубка конфедераций 2017 между сборными Австралии и Германии. Команды являются представителями группы B. Начало игры в 18:00 мск.

Австралия - Германия 19 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч Австралия - Германия 19 июня 2017 года покажет "Первый канал", а следить за матчем онлайн можно на его сайте. Начало в 17:50 мск.

Австралия - Германия 19 июня 2017: перед матчем Кубка Конфедерации 2017

Болельщики сборной Германии были весьма разочарованы, узнав о решении тренерского штаба отправить на Кубок ужшкммт конфедераций резервный состав. Но и с такими кадрами команда представляет собой грозного соперника и одного из фаворитов на престижный трофей.

Сборная Австралии же не так проста, какой кажется на первый взгляд. По мнению специалистов, команда как минимум избежит разгрома, а как максимум - даст бой европейской команде.

Ранее сборные встречались в товарищеском матче весной 2015 года. Тот поединок закончился ничьей - 2:2.

Германия - Австралия 2:2 ВИДЕО голов

Бывший нападающий "Фортуны" и "Бохума" Сергей Юран не сомневается в силе австралийцев.

"Немцы – это всегда немцы: хоть второй состав, хоть основной. Естественно, что во втором составе Германии есть много кандидатов в сборную на чемпионат мира, и, конечно, они будут доказывать, что могут закрепиться в основной обойме команды. Австралия, конечно, даст бой, у них есть игроки, которые играют в Европе, поэтому здесь однозначно нельзя сказать, что игроки Австралии будут мальчиками для битья. Я считаю, что шансы в этом матче 60 на 40 в пользу Германии. Всё-таки немцы более квалифицированные футболисты – но это ещё нужно доказать на поле. Думаю, что получится интересный матч, и я не исключаю даже ничью", - отметил спортсмен.

Однако экс-нападающий "Байера" и "Фортуны" Дмитрий Булыкин считает немцев фаворитами противостояния.

"Жду от сборной Германии зрелищной и радующей болельщиков игры. Немцев можно считать фаворитами турнира даже без самых звёздных игроков. Их футболисты второго состава индивидуально сильнее многих ключевых фигур других сборных. На Кубке конфедераций у нас будет уникальная возможность увидеть сборную Германии будущего. Я думаю, немцы даже в экспериментальном составе способны удивить всех на этом турнире, поэтому будем следить за ними пристально. Возможно, появятся какие-то новые звёзды на небосклоне Германии", - сказал он.

Австралия - Германия 19 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают немцев однозначными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу команды в среднем с коэффициентом 1,33, на ничью - 5,4, на успех Австралии - 10,00.
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