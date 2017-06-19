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На Марсе нашли "фундамент дома", а НАСА спешно удалило таинственное ФОТО НЛО на Красной планете (ВИДЕО)

Опубликовано 19.06.17 13:51 На Марсе нашли "фундамент дома", а НАСА спешно удалило таинственное ФОТО НЛО на Красной планете (ВИДЕО)

Уфологи уверены, что это неопровержимое доказательство существования внеземных цивилизаций.

Ученые обнаружили на снимках с Марса таинственный "каменный круг". Фотографию с марсохода Curiosity опубликовали сотрудники американского космического агентства NASA. Как пишет "День Online", он имеет идеальную форму, а его происхождение носит не естественный, а искусственный характер.

"Только разумные существа, населяющие Красную планету, могли создать нечто подобное", – заявил по этому поводу ведущий канала SecureTeam10 на видеохостинге YouTube Тайлер Глокнер.

Многие уфологи считают таинственную находку остатками разрушившегося ужшкммт дома.

Тем временем на сайте NASA было опубликовано фото НЛО, но впоследствии его удалили. По словам уфолога Маурисио Руиса, Американское аэрокосмическое агентство решило скрыть сведения об инопланетянах, которые находятся на Марсе, пишет BCM.

 Ученый-любитель уточнил, что скопировал фотографию. На ней можно увидеть пятно, которое якобы оставил космический корабль. Также Руис приводит следы шин, якобы оставленные марсоходом.
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