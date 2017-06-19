Задержанные на митинге в Санкт-Петербурге 12 июня рассказали о "газовых камерах" в ОВД

По словам задержанных, в 33-м отделении полиции Северной столицы в камеры пустили газ.

В Санкт-Петербурге задержанные на протестной акции 12 июня заявили, что в 33-м отделении полиции, где они провели ночь, в камеры пустили газ. Об этом сообщает "ОВД-инфо" со ссылкой на четверых человек, которые провели ночь в этом отделении.

Задержанные рассказали, что в одной из камер оказался мужчина, также задержанный 12 июня, но не на митинге.

"Он был буйный, сумасшедше бил в стену камеры, долго. Мы понимали, что ужшкммт нам с этим жить целую ночь, и, видимо, полицейские это понимали", — пояснила одна из задержанных.

По словам другого арестанта, правоохранители несколько раз ударили "наркомана" и увели в соседнюю камеру, запустив туда газ из перцового баллона. При этом через систему вентиляции газ распространился в другие камеры.

"Сначала мы это не почувствовали, но минут через двадцать дошло через вентиляцию, и справа, где были девушки, и слева от буйного, где были мы. В итоге нас в камере было человек 11, и был [среди нас] один астматик. То есть ему было хуже всего, он чуть ли не терял сознание, мне тоже было очень плохо, все болело, дышать невозможно. Дали, единственное, по бутылке воды, я рубашку облил, хоть как-то было легче дышать, но это было бесполезно. Кричали, пытались сказать, чтобы нам скорую вызвали, они молчали, ухмылялись, говорили, что скоро все пройдет. Когда [мы] сказали, что есть астматик, [нужны] какие-то лекарства из аптеки, [нам] сказали, что все пройдет, ничего страшного", — сообщил очевидец.

По приезду бригады скорой помощи людей выпустили из камер и перевели в подвал, в "небольшой актовый зал". Там задержанные провели всю ночь.

Как писал TopNews, 12 июня во многих городах РФ прошли акции протеста, инициированные российским оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. В Северной столице несанкционированная акция протеста проходила на Марсовом поле. По ее итогам административные протоколы были составлены в отношении почти 500 человек.