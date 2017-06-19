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Катя Гордон показала ФОТО своей фигуры после родов в Instagram без прикрас

Опубликовано 19.06.17 11:49 Катя Гордон показала ФОТО своей фигуры после родов в Instagram без прикрас

Телеведущая опубликовала в Инстаграм снимок, на котором она запечатлена в бикини.

Известная российская журналистка Катя Гордон несколько месяцев назад во второй стала мамой — у нее родился сын. По словам знаменитости, роды прошли тяжело, и она буквально находилась на грани жизни и смерти.

Сегодня Катя Гордон опубликовала в Instagram свой снимок в купальнике, на котором она запечатлена без обработки графическими редакторами.

"Я умею делать талию уже в программках;)) и ретушировать шрамы. Но ужшкммт есть как есть;)) этот шрам - жизнь моего второго сына и моя, но время объявить поиск хирурга, который его перешьет и сделает аккуратнее", — подписала знаменитость снимок. 

 

ФОТО: "Инстаграм" Кати Гордон

Смелость журналистки восхитила ее подписчиков.

"Какая же Вы искренняя и смелая!", "Катя, вы прекрасны во всех отношениях и смыслах!", "В этом вся ты. Настоящая", "Настоящая, редкая, живая. Вокруг все больше кукол чем живых людей. Молодец", - написали поклонники..

Также свою поддержку Кате Гордон в комментариях выразили женщины, перенесшие операцию кесарева сечения.
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