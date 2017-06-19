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Неизвестные нагрянули к москвичам, вывесившим баннеры против реновации в Москве

Опубликовано 19.06.17 11:47 Неизвестные нагрянули к москвичам, вывесившим баннеры против реновации в Москве

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги голосования по пятиэтажкам.

В субботу поздно вечером в столичном районе Коптево к пятиэтажке, на балконах которой развешаны баннеры против программы реновации, подъехали неизвестные на автомобиле с подъемником, написала в своем Facebook москвичка Елена Коноплева.

" Прямо сейчас к нашему дому подъехала машина с подъемником и неизвестные люди стали подниматься к нашим балконам, пытаясь снять баннеры. Соседу сказали, что это распоряжение комитета по архитектуре", - написала она.

По словам Коноплевой, официальных документов ужшкммт эти граждане не предоставили, а лишь "потрясли какой-то бумажкой", в которой было сказано, что на балконах висят агитационные и рекламные плакаты.

В многочисленных комментариях к посту люди описали схожие ситуации.

"Погнали поганой метлой ночных стенолазов. Машина стояла как минимум часов с девяти вечера. Полезли на балкон в 23:30", - ответил ей Дмитрий Буланов.

Он уточняет, что баннеры были следующего содержания: "Мы против сноса!", "Нет реновации!", "Наш дом не аварийный!". Выяснить, по чьему приказу прибыла бригада с подъемником, так и не удалось.

Тем временем в субботу прошло заключительное заседание VIII Московского гражданского форума, посвященное окончанию голосования по включению домов в программу реновации и последующей ее реализации. Выступая на мероприятии, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в настоящее время решается не только проблема переселения отдельных категорий горожан из практически аварийного жилья, но и закладывается тот фундамент, на котором Златоглавая будет строиться еще не один десяток лет. Речь идет о принципиально новом качестве жилых домов, транспортной инфраструктуре, мерах социальной поддержки нуждающихся и даже об экологических проблемах, пишет "Московский комсомолец".

По словам Сергея Собянина, нынешняя программа реновации значительно отличается от того сноса пятиэтажек, к которому привыкла Москва. Технологический уровень сейчас принципиально иной, соответственно, и другие гарантии москвичам — речь и о лучшем качестве новых домов, и о жизни в пределах того же района. Строительства из старых панелей уже не будет — только современные материалы, которые качественно улучшат архитектурный облик Белокаменной.

По данным Общественной палаты Москвы, зафиксирована беспрецедентная активность голосования жителей. Оно длилось в течение месяца, участие принимали более 4500 домов. Приблизительная явка — более 70%, то есть больше, чем на любых выборах. В 99% процентах домов проголосовало более половины собственников и нанимателей.

Из них в МФЦ проголосовало 57%, а 43% выбрали портал «Активный гражданин» — это свидетельствует о росте доверия к современным технологиям. Итоги голосования по включению домов в список таковы: в 4079 домах «за» проголосовало абсолютное большинство — более 90%. Всего 276 домов четко высказались «против» — набрали более одной трети голосов. Всего семь домов промолчали — там не проголосовала ни одна квартира.

По данным Общественного штаба контроля над программой реновации, в 184 домах сложилась спорная картина — там «за» проголосовало 40–60 процентов жителей, однако они не набрали необходимые две трети, следовательно, дома в программу не включены.
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