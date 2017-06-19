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10 "Бу-бу-бу": Мутко раскритиковал Газаева за ответ Владимиру Путину (ВИДЕО)

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"Бу-бу-бу": Мутко раскритиковал Газаева за ответ Владимиру Путину (ВИДЕО)

Опубликовано 19.06.17 11:35 "Бу-бу-бу": Мутко раскритиковал Газаева за ответ Владимиру Путину (ВИДЕО)

Глава РФС припомнил специалисту его беседу с президентом России.

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко подверг критике слова тренера Валерия Газаева, припомнив ему высказывания во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

"Нам нужно создать систему, найти талантливых тренеров и поднять им зарплату, дать стипендию талантливым футболистам. И косить этот газон, как англичане, каждое утро, не отходя. А болтать бесконечно «надо начать заниматься юношеским футболом»… Да мы давно начали! Не так, как некоторые руководители, которых ужшкммт спрашивают "Как сборная сыграет?", а он – "Я считаю, как вы считаете". И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу-бу-бу. А палец о палец не ударили, это все же тоже на моих плечах", — цитирует Мутко "Советский спорт".

Как писал TopNews, в ходе прямой линии 15 июня 2017 года Владимир Путин предложил Газаеву поделиться своим мнением о перспективах российской сборной. Экс-тренер ЦСКА заявил, что его мнение совпадает с мнением главы государства.

В настоящее время Валерий Газаев является депутатом Госдумы.
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