Министр Мутко предложил «завезти марихуанки» для голландцев к ЧМ-2018

Отвечая на вопрос, какие регионы будут рекомендованы для размещения стран – участниц мундиаля, Мутко скандально пошутил.

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко пошутил о подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России, предложив "завезти марихуанки" для представителей сборной Нидерландов. Его слова приводит "Интерфакс".

"Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других (для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018 - прим.). Ну, а вы начинайте (подготовку - прим.). Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете - команды сами ориентируются", - сказал Мутко на внеочередной ужшкммт конференции Российского футбольного союза в Петербурге.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Наша страна примет такой турнир впервые в своей истории.

Как писал Topnews, ранее Виталий Мутко отличился тем, что рассказал, что выучил «от корки до корки» самоучитель английского языка, подаренный ему президентом Владимиром Путиным. По словам министра, он уже может свободно говорить по-английски на связанные со спортом темы.