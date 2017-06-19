Диана Шурыгина откровенно рассказала о том, когда лишилась девственности (ВИДЕО)

Диана Шурыгина, последние новости: в Сети опубликовали первый выпуск сериала, посвященного нынешней жизни звезды "Пусть говорят".

В Сети опубликовали первый выпуск сериала, посвященного нынешней жизни героини "Пусть говорят" Дианы Шурыгиной. Изначально ролик был опубликован на YouTube-канале ведущего "Первого канала" Андрея Малахова, но затем видео оттуда удалили, хотя другие пользователи успели сохранить запись.

В кадре запечатлена Диана Шурыгина, веселящаяся на частной вечеринке в Барвихе с российскими звездами, многих из которых девушка решила пригласить на свой день рождения.

"Вот так ужшкммт вот праздную день рождения - шарики, шампанское, а я одна, никто ко мне не пришел. Ни Егор Крид, ни Елена Летучая, ни Катя Клэп. Очень обидно", - в слезах сказала Диана.

Как призналась девушка в первом выпуске интернет-сериала, она очень рано начала взрослую жизнь.

"Первый раз курить попробовала в 15 лет, лишилась девственности в 15 лет и много чего в 15 лет. Я убегала из дома в 15 лет", - сказала она.

Кроме того, она поведала, как провела время в психологическом диспансере этой весной.

"Я лежала не в психбольнице - это психологический диспансер. Два года назад он был вообще закрытым и смертному человеку было туда не попасть - чисто какие-то звезды или еще кто-то. Я ходила на разные водные процедуры, типа струйный душ, какая-то ванна с какими-то солями. В общем, прикольно. Я много гуляла, собирала шишки. А еще там есть очень симпатичный врач", - отметила она.

Также девушка положительно отозвалась о видеохите Enjoykinа, созданном по мотивам ее эфиров в "Пусть говорят".

"Прикольно получилось. Стиль несовременный, а меня так все эти современные песни бесят - они все на один лад, а тут что-то такое необычное, новое, это для меня прикольно. У меня все знакомые ее слушают", - поделилась она.

Шуры-муры с Дианой Шурыгиной ВИДЕО

Ранее TopNews писал о том, что 21-летний Сергей Семенов из Ульяновска получил 8 лет лишения свободы за изнасилование Дианы Шурыгиной, которой на тот момент было 16 лет. Позднее срок заключения молодому человеку снизили до трех лет. Сама же Диана посел выхода нескольких выпусков "Пусть говорят" со своим участием стала начтоящей звездой в Сети и героиней интернет-мемов.