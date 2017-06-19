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США и Украина проинспектируют Россию с воздуха

Опубликовано 19.06.17 09:53 США и Украина проинспектируют Россию с воздуха

Пролет над РФ будет осуществляться на американском самолете наблюдения ОС-135Б, который вылетит с аэродрома "Хабаровск Новый".

Совместная миссия США и Украины выполнит в период с 19 по 24 июня наблюдательный полет над территорией России на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый) в рамках международного Договора по открытому небу, пишет газета «Красная звезда». Самолёт наблюдения ОС-135Б относится к классу самолётов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

При этом российская группа инспекторов планирует выполнить два последовательных наблюдательных полёта на российском ужшкммт самолёте наблюдения Ту-154М Лк-1 над территорией США. Наблюдательные полёты, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, будут выполняться в период с 18 июня по 3 июля с аэродромов открытого неба Тревис (штат Калифорния) и Макконнелл (штат Канзас). Максимальные дальности полётов составят 4250 и 4800 километров соответственно.

Российский самолёт наблюдения Ту-154М Лк-1 будет выполнять полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами. Участниками договора являются более 30 государств.
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