СМИ: визит Медведева к теще спровоцировал пробку в Ленобласти (ФОТО)

Из-за кортежа российского премьера была перекрыта дорога.

Накануне в районе города Сосновый Бор в Ленинградской области образовался большой дорожный затор, спровоцированный движением кортежа премьер-министра России.

Пользователи соцсетей рассказали, что заметили на участке от Соснового Бора до КАДа 18 машин сотрудников ГИБДД и усиление на посту в Лебяжьем. Также, примерно за 20 километров до Соснового Бора перед поворотом на деревню Коваши правоохранители разворачивали грузовые автомобили.

47news пишет, что около 14:00 через пост перед поселком Лебяжье проехал кортеж Медведева. Предположительно, политик вместе ужшкммт с супругой Светланой ездил в деревню Коваши, проживает его теща. Спустя чуть больше часа, его кортеж уехал обратно по направлению в Петербург, и проезд открыли.

Фото: соцсети

По информации СМИ, родители Светланы Медведевой в разное время жили в Кронштадте, в Ломоносове и в деревне Коваши, причем супруга российского премьера якобы помогала отремонтировать в деревне почту.