18 июня 2017 в матче группе А в рамках Кубка Конфедерации сборная Португалия сыграла вничью с командой Мексики со счетом 2:2.

Португалия - Мексика: счет 2:2 вывел сборную России на первое место в группе А

В столице Татарстана в рамках Кубка Конфедерации 2017 состоялся второй матч в группе А между командами Португалии и Мексики. Встреча, которая прошла 18 июня на стадионе "Казань-Арены", завершилась ничьей со счетом 2:2. Таким образом, эта ничья позволила российской сборной, которая одержала накануне победу над Новой Зеландии, возглавить турнирную таблицу в группе А.

Португалия - Мексика: обзор матча Кубка Конфедерации

Встреча двух фаворитов группы А, в которой играет сборная России, началась обоюдными атаками со стороны ужшкммт обеих команд.

На 22-й минуте защитник португальцев Пепе отправил мяч в ворота соперника, однако главный арбитр Нестор Питана после консультации с видеоассистентами гол отменил. Как оказалось, видеоповтор показал, что во время одной из передач было положение вне игры.

Отметим, что на проходящем в России Кубке конфедераций система видеопомощи арбитрам (VAR) была применена впервые.

А вот на 34-й минуте матча ничто не помешало действующим чемпионам Европы открыть счет. Криштиану Роналду, четко обработав мяч после длинного навеса, ворвался в штрафную и разрезающим пасом вывел Рикарду Куарежму один на один с голкипером мексиканцев, который великолепно воспользовался своим моментом.

Мексиканцы отыгрались еще до перерыва. Хавьер Эрнандес на 42-й минуте буквально вколотил в падении мяч в ворота Руи Патрисиу после выверенного паса Карлоса Велы.

На 86-й минуте португальцы вновь вышли вперед - гол на свой счет записал вышедший на замену Седрик.

И все же мексиканцы сумели уйти от поражения. Уже на первой добавленной минуте основного времени матча Эктор Морена принес ничью своей команде.

Португалия - Мексика, счет 2:2. ВИДЕО голов