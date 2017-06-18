Пожары в Португалии унесли жизни 62 человек (ВИДЕО)
Опубликовано 18.06.17 18:57
По меньшей мере 62 человека погибли в результате масштабного лесного пожара в Португалии, в стране объявлен трехдневный траур.
В Португалии в результате сильных лесных пожаров в округе Педрогау Гранде в центральной части страны погибли не менее 62 человек. Как сообщает Корреспондент со ссылкой статс-секретаря в МВД Португалии Жорже Гомеша на Большинство людей погибли в автомобилях при попытке прорваться через стену огня, сообщил .
Премьер-министр страны Антониу Кошта назвал происходящее ужасающей трагедией. По его словам, некоторые деревни полностью отрезаны огнем от окружающего мира. В стране объявлен ужшкммт трехдневный общенациональный траур, который продлится до вторника.
На борьбу с огнем брошены все силы, но в Португалии уже не хватает техники. Страны Евросоюза срочно посылают туда пожарные самолеты.
Пожары в Португалии. ВИДЕО
Причиной стихийного бедствия называют молнию.
Масштаб ущерба пока не поддается оценке. В субботу температура воздуха в Португалии превышала 40 градусов.
Это самый катастрофический пожар в Португалии за многие десятилетия. В последний раз подобное бедствие имело место в 1966 году, когда в результате пожара в окрестностях Лиссабона погибли 25 военнослужащих.